La coalition "Idy 2019", a dans un communiqué, dénoncé une violation flagrante du code électoral par la direction la Direction générale des élections et a mis en garde les préfets, sous-préfets et gouverneurs. La coalition a demandé à ses mandataires d'être vigilants et de n'obeir aucune dérogation aux dispositifs du code électoral qui organise le déroulement du scrutin présidentiel.