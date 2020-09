La composition des Bleus face à la Croatie : en 3-5-2, avec un trio Griezmann - Ben Yedder - Martial

Malgré la victoire poussive en Suède (1-0), le sélectionneur des Bleus poursuit son expérimentation d'une organisation en 3-5-2 pour affronter la Croatie mardi soir au Stade de France (20h45). Comme nous l'annoncions, sept nouveaux joueurs sont titulaires : Lucas Hernandez et Clément Lenglet débuteront en défense avec Upamecano. Sur les côtés, Ferland Mendy et Moussa Sissoko remplacent Digne et Dubois. Steven Nzonzi sera associé à N'Golo Kanté au milieu.



En attaque, Antoine Griezmann sera meneur de jeu, derrière un duo Ben Yedder - Martial, d'après la composition officielle dévoilée.



La composition des Bleus face à la Croatie

Lloris - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial