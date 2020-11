La composition du PSG contre Leipzig: une attaque Di Maria-Neymar-Mbappé

Thomas Tuchel devrait réserver une surprise ce mardi soir lors du match décisif face à Leipzig. L'entraîneur parisien devrait se passer des services de Moise Kean et aligner un trio Di María, Neymar et Mbappé d'entrée. Comme lors de la demi-finale de C1 (3-0).



Il reste encore un certain nombre d'incertitudes sur le reste du onze et de l'animation mais comme indiqué ce mardi matin, c'est bien Mitchel Bakker qui devrait être aligné à gauche à la place de Kurzawa. Danilo devrait commencer. Abdou Diallo, en difficulté à Monaco (2-3), sera titularisé dans l'axe au côté de Marquinhos.



La composition du PSG

Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Paredes, Danilo, Herrera - Di María, Mbappé, Neymar



