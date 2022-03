La condition imposée par Mauricio Pochettino pour rejoindre Manchester United

C'est un secret de Polichinelle, Mauricio Pochettino vit très certainement ses dernières heures dans la capitale française. Lassé, fatigué et en désaccord avec sa propre direction, le technicien argentin devrait, par ailleurs, rapidement payer les frais de l'affront vécu en terres madrilènes, anéantissant une nouvelle fois les espoirs du PSG de soulever cette prestigieuse Ligue des Champions. Un bilan sportif décevant, des relations fraiches avec la direction parisienne qui poussent donc, logiquement, un peu plus l'ancien coach des Spurs vers la sortie et relancent inévitablement les rumeurs des potentiels candidats, prêts à profiter de la situation plus que compromise de l'actuel entraîneur des Rouge et Bleu.



Dans cette optique, le Daily Mail relance, ce vendredi, la rumeur d’une arrivée de l’Argentin à Manchester United, où il a souvent été annoncé depuis plusieurs années. Apprécié outre-Manche, le natif de Murphy reste, en effet, un candidat privilégié par le board mancunien pour prendre la suite du mandat Ralf Rangnick. Figurant au sein d'une short-list aux côtés de l'actuel technicien de l’Ajax Amsterdam Erik ten Hag ou encore, à moindre mesure, de Carlo Ancelotti, bourreau du PSG en huitièmes de finale de la C1, Pochettino pourrait donc faire son grand retour en Angleterre dans les semaines à venir. Mais pour cela, une condition reste cependant essentielle...



Mauricio Pochettino veut être le choix n°1 !

En effet, le quotidien britannique précise que si les Red Devils souhaitent enrôler le tacticien de 50 ans, il sera indispensable de lui signifier qu’il est le choix n°1 de la direction. Une chose qui n'est pas forcément entérinée actuellement puisque Manchester United n'a jamais caché son intérêt pour Erik Ten Hag, qui a même commencé à prendre des cours d’anglais, ou autre Carlo Ancelotti. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle information confirme un peu plus la possible arrivée de Pochettino du côté de Manchester. Déjà pressenti en décembre dernier lorsque Ole Gunnar Solskjaer se voyait démis de ses fonctions, Pochettino reste bien une cible prioritaire.



A l'heure où la rumeur Zinedine Zidane du côté du PSG prend de plus en plus d'épaisseur, en témoigne les contacts établis et réguliers entre l'ancien tacticien du Real et l'Emir Al-Thani propriétaire du club parisien, Mauricio Pochettino se rapproche donc inlassablement d'un départ par la petite porte. Une issue qui pourrait là-encore profiter au club mancunien. En effet, si le PSG venait à se séparer de lui dans les prochaines semaines, son statut d'entraîneur libre permettrait à MU de boucler, avec une plus grande aisance, cette opération. Encore faut-il que les dirigeants de l'actuel cinquième de Premier League se montrent convaincants...