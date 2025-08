La corruption, "un fléau qu'il faut combattre", selon Ousmane Sonko

Lors de la présentation de l'Agenda national de transformation du service public, le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé la question de la corruption au Sénégal. Il a déclaré que ce phénomène est un "fléau qu'il faut combattre", tout en saluant l'intégrité de la majorité des fonctionnaires.



Le Premier ministre a d'abord mis l'accent sur l'importance d'offrir des services sociaux de base avant les projets de prestige. « L’offre en service public de l’administration, faire des infrastructures de prestige c'est bien. Personne ne dit que le fait de construire des stades est une mauvaise chose, mais dans le processus de développement, l'état doit offrir des services sociaux de base d'abord. Parce que c'est une préoccupation importante pour les populations », a-t-il expliqué.



Combattre la corruption pour la qualité et la sécurité



Concernant la corruption, Ousmane Sonko a nuancé son propos, affirmant que si « la majeure partie des fonctionnaires sont intègres », il y en a "une bonne partie encore qui choisit la facilité ». Il a ensuite dénoncé l'impact désastreux de ce fléau.



« Un des fléaux de l'administration, je le dis et je le redis, la majeure partie des fonctionnaires sont intègres. Malheureusement, il y en a une bonne partie encore qui choisit la facilité. C'est un fléau qu'il faut combattre, parce qu'en dehors de l'impact sur la qualité du service public, il y a l'impact négatif sur le rendu, également les conséquences sur le plan économique qui sont désastreuses et même sur le plan sécurité », a-t-il souligné.



Pour illustrer ses propos, il a cité l'exemple des accidents de la route : « Quand un véhicule n'a pas été bien contrôlé, au niveau de la visite technique, c'est les 20 morts qu'on déplore après dans les accidents de la circulation. C'est la même chose lorsqu’on préfère encaisser 300 ou 500 millions et fermer les yeux sur 10 milliards dans les caisses de l’État. C'est un fléau qu'il faut combattre ». Il a insisté sur l'importance d'une application rigoureuse des mesures pour garantir la qualité des résultats obtenus.



Appel à l'engagement pour une Administration modèle



Le Premier ministre a félicité le ministre Olivier Boucal et son équipe pour l'élaboration de l'Agenda national, qu'il voit comme la "feuille de route" vers une administration publique modèle. Il a conclu son discours en lançant un appel à l'engagement de toutes les parties prenantes.



« Je ne saurais clore mes propos sans appeler à une appropriation forte de cette feuille de route par l'ensemble des parties prenantes. Et a un engagement nourri des administrations pour faire du service public le levier de cohésion nationale et de développement durable », a-t-il exhorté, soulignant que "une administration de qualité, est l’une des principales clés du succès de l’action publique".