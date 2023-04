La cuisine Sérère à l'honneur pour promouvoir une alimentation saine

La cuisine sénégalaise et plus particulièrement celle Sérère sera à l'honneur lors d'une soirée gastronomique qui se tiendra au mois.de juin à Dakar.



L'association Iyane FAMILY, initiatrice de l'activité, indique que cette soirée compte "célébrer la richesse culinaire des SÉRÈRES et sensibiliser le public à l'importance d'une alimentation saine."



L'événement sera animée par des sénégalaises qui proposeront un menu exclusif mettant en valeur les plats les plus emblématiques en terre sérére. Les convives pourront savourer des plats traditionnels tels que le thiéré bassé, le thiéré Mboum, le Niéleng bassé , le Ngourmbane , le Lakhe et d'autres délices sénégalais, le tout réalisé avec des ingrédients frais et locaux.



En plus de la gastronomie, la soirée sera agrémentée de prestations musicales de Oussou Ndiol Faye et de Bara Diouf de Diofior pour créer une ambiance festive et conviviale.



L'objectif de la soirée, souligne, l'association "est de promouvoir la cuisine locale et de sensibiliser le public à l'importance d'une alimentation saine en utilisant des ingrédients frais et locaux."



Iyane FAMILY est engagé dans la lutte contre la mauvaise alimentation. Avec cette soirée gastronomique, il souhaite encourager les Sénégalais à se reconnecter avec leur culture culinaire et s'inscrire dans une démarche de réconciliation avec une alimentation de qualité.