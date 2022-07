La décision forte d'Erik Ten Hag dans le dossier CR7, l'Allemagne sous le choc pour Sébastien Haller

Erik Ten Hag fait passer un message fort à Cristiano Ronaldo, l'Allemagne est choquée par l'annonce de la maladie de Sébastien Haller et l'Italie s'enflamme pour l'arrivée de Paulo Dybala à la Roma, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Ten Hag veut construite autour de Ronaldo

En Angleterre, l'avenir de Cristiano Ronaldo continue de faire couler beaucoup d'encre. On le sait, le Portugais veut quitter Manchester United cet été pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais son club et surtout son entraîneur, Erik Ten Hag, ne sont pas disposés à le laisser partir… Bien au contraire ! Comme l'annonce The Daily Telegraph sur sa Une ce matin : «Ten Hag est prêt à construire son équipe autour de Ronaldo.» Le Néerlandais croit en son joueur et estime qu'il est indispensable pour répondre aux objectifs fixés. Cela fait suite aux propos du nouveau coach mancunien en conférence de presse, où il s'est exprimé sur le sujet. The Sun ne manque pas de faire sa couverture dessus également et placarde : «Tu es le Ronaldo que je veux. Je vais mettre une équipe autour de Cris», a expliqué le manager néerlandais. Des déclarations qui jettent un peu plus le trouble sur l'avenir du Portugais et pour le Daily Mail, Manchester United est carrément «dans le noir» sur ce dossier. D'ailleurs, on vous en parlait hier, le nom de CR7 a été évoqué à l'Atlético de Madrid. Pour Marca, c'est «impossible... pour l'instant» ! Car oui, comme le précise de son côté AS, il faut que les Colchoneros dégraissent avant de se lancer à l'assaut du quintuple ballon d'or. «L'opération Cristiano nécessite des départs. Le club sait qu'un ou deux attaquants devront partir», précise le journal madrilène… Bref, ce feuilleton est loin d'être terminé !



L'Allemagne apporte son soutien à Haller

En Allemagne, c'est une terrible nouvelle qui nous est parvenue hier soir. Et c'est le média allemand Kicker qui le rapporte sur son site internet ce matin. Sébastien Haller, le joueur du Borussia Dortmund, souffre d'une tumeur testiculaire. «Sébastien Haller a dû quitter le camp d'entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller», a tweeté Dortmund hier soir. Ce matin, c'est le choc pour les médias locaux comme Kicker donc ou encore Bild qui reprend l'information sur son site. Même chose pour Sport1 qui évoque un «choc au BVB» concernant son attaquant. Enfin, Sportbuzzer aussi rapporte que c'est «la stupeur» qui domine au sein du club de la Ruhr.



La Roma attend sa Joya !

On file en Italie maintenant, où, ca y est, on sait enfin où jouera Paulo Dybala la saison prochaine ! L'Argentin s'est mis d'accord avec la Roma et devrait s'engager rapidement avec le club de la Louve. Pour Il Corriere dello Sport, il y aura un «Special Two» qui accompagnera José Mourinho à Rome. «Dybala rejoint Mou à la Roma pour former un couple de champions. Les fans des Giallorossi en délire, Paulo sera présenté le 6 août. Il a rejoint José et ses nouveaux coéquipiers dans la retraite de l'Algarve. Contrat de quatre ans et un salaire de 6 millions d'euros par an.» Pour La Gazzetta dello Sport, c'est la «grande Joya» ! «Mou appelle, Dybala arrive. Le super succès de la Roma ! L'Argentin a dit oui et la concurrence est battue.» De son côté, comme l'indique Tuttosport, la Juventus passe la seconde pour le successeur de Matthijs de Ligt ! Les Bianconeri ont jeté leur dévolu sur Bremer du Torino. «C'est une autre moquerie pour l'Inter après Dybala : "La Juve met la main sur Bremer. Les Bianconeri doivent maintenant juste définir l'opération. 40 millions au Torino et 4,5 par an au défenseur brésilien.»