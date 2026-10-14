La dette est un frein pour la croissance des pays en développement, selon le G-24

Réuni à Bangkok, en Thaïlande, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, le G-24 s'inquiète du poids grandissant de la dette dans les pays en développement. Le groupe appelle les institutions financières internationales à faciliter l'accès aux financements.

RFI

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