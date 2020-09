La famille du Sénégalais tué en Libye annonce des plaintes contre le ministre Amadou Ba, Moise Sarr et l'Etat du Sénégal

La famille de Abdoulaye Baldé menace de porter plainte contre le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba, le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr et l’Etat du Sénégal. Après la mort de leur proche Abdoulaye Baldé, tué par balle par un individu avec qui il se disputait à propos du prix du carburant dans la station service où il travaillait, la famille a sollicité du gouvernement le rapatriement du corps. Malheureusement, les choses ont tardé et le corps a commencé à se détériorer. Il a été finalement enterré en Libye.



Face à la Presse, la famille dit également être déçue par les autorités de Kolda, dont le maire Abdoulaye Bibi Baldé, qui ne s’est pas manifesté, le directeur des domaines Mame Boye Diao, Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture, Alpha Bocar Baldé de la SODAGRI, Fabouly Gaye, le préfet de Kolda et le maire de Guéro Yéro Bocar, Boubacar Sèye.