La ferme Nova au Tchad

Faire pousser des ananas au Tchad, c’est l’ambition de Kam Rigne Laossi. Ce jeune agronome emploie une vingtaine de personnes dans sa ferme de la région de Doba dans le sud du pays. Et ça marche ! Grâce à la pratique de l'agroforesterie, la ferme Nova introduit outre les ananas, toute une série de plantes nouvelles au Tchad: goyaves, papaye ou banane douce. Dans 3 ans, les premières graines de café et de cacao pourraient être récoltées. Kam Rigne Laossi voudrait aussi produire du chocolat made in Tchad. Abdel-Nasser Kinefour est en ligne de Ndjamena pour La Vie ici.