Ligue 2: décès de Youssouph Diouf, attaquant de l’AS Saloum

Le football sénégalais est une nouvelle fois frappé par le deuil. Après la disparition du capitaine de l’US Ouakam, Fadiouf Ndiaye, le 17 mai dernier, un autre joueur s’est éteint ce dimanche 22 février 2026.
Youssouph Diouf, sociétaire de l’AS Saloum, a perdu la vie à l’issue de la rencontre de la 16e journée de Ligue 2 opposant son club à Amitié FC. Le drame s’est produit à Thiès, où le jeune joueur aurait été victime d’un malaise à la fin du match.
Un départ prématuré pour ce jeune joueur qui est passé à l'Asc Ascabs et au Casa Sports. Son décès brutal plonge une nouvelle fois le football national dans la tristesse.
