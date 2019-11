La fille du chanteur Alioune Mbaye Nder et sa bande en taule

Ils ont passé leur première nuit à la prison mercredi 20 novembre 2019. Accusés d’agression armée sur le commerçant Mohamed Diagne, Adja Mbaye, la fille de chanteur Alioune Mbaye Nder, et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt, par le juge du quatrième cabinet, Cheikh Ba.



Le magistrat instructeur a visé l’association de malfaiteurs, vol en réunion, violence et voies de fait. Ils ont été arrêtés le samedi dernier. Avec son copain A. Sow, la fille de Alioune Mbaye Nder avait mis un plan pour s’emparer de l’argent du nommé Mouhamadou Moustapha Diagne estimé à 2 millions Fcfa.



L’un des malfrats lui asséna un coup de couteau à la poitrine et son argent volé. La victime, qui s’en est sortie avec des blessures, a déposé une plainte auprès du procureur de la République qui a confié l’enquête à la Section de Recherches. Arrêtés, les coupables ont reconnu les faits et désigné la fille du chanteur Alioune Mbaye Nder comme la commanditaire.