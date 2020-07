La folie Bielsa s'empare de la Premier League, la crise couve au FC Barcelone

La Premier League attend Marcelo Bielsa de pied ferme



En Angleterre, la montée de Leeds United en Premier League fait grand bruit ! Grâce à la défaite de West Bromwich Albion face à Huddersfield (2-1), hier soir, Leeds a validé son ticket pour l'élite la saison prochaine! Et c'est une première depuis 16 ans pour les Whites. Pour le Daily Star, «Leeds revient en force» et c'est une promotion largement méritée. Forcément, c'est Marcelo Bielsa qui est à l'honneur. Deux ans après son arrivée, l'entraîneur argentin a réussi son pari en ramenant le club anglais au sein de l'élite. Ce coup de force traverse l'Atlantique puisque le journal Olé fait également sa Une, estimant que le coach argentin est idolâtré par les fans de Leeds ! Une belle récompense et c'est toute la Premier League qui salive d'avance des chocs de la saison prochaine face au Manchester City de Pep Guardiola ou encore le Liverpool de Jürgen Klopp.



Quique Setién sauve sa tête... pour le moment !



Direction l'Espagne où ce n'est pas la joie à Barcelone. En effet, après la perte du titre de la Liga, jeudi soir, aux dépens du Real Madrid, le FC Barcelone est en pleine crise. Comme souvent après des résultats décevants, c'est l'entraîneur qui est en première ligne. Selon le journal Sport, «Quique Setién vacille» ! il y a eu une réunion au sommet entre Josep Maria Bartomeu, le technicien et la direction sportive avant le divorce évident entre le banc et le vestiaire blaugrana. Le Barça mise sur l'unité du vestiaire et compte sur Setién pour mettre fin à la situation à venir, mais son avenir fait débat. Dans le club, ils veulent qu'il continue jusqu'à la fin de la saison mais il ne poursuivra sans doute pas à la rentrée prochaine. Pour Mundo Deportivo, si «Setién résiste», c'est l'union sacrée jusqu'au 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Napoli et la question de l'avenir de l'entraîneur se réglera après !



Antonio Conte fait trembler la Juve

En Italie, la course au titre en Serie A continue de faire rage ! En effet, vu que la Juventus n'avance plus depuis 3 matches, c'est l'Inter qui revient en force à 6 points de la Vieille Dame à 5 journées de la fin. Pour Tuttosport, le cauchemar de la Juve n'est autre que son ancien entraîneur, Antonio Conte ! Les Nerazzurri ont encore une chance de rafler le Scudetto. Conte y croit et veut jouer un mauvais tour à son ancienne équipe en réalisant une remontée spectaculaire qui coifferait tout le monde au poteau. C'est le rêve de Conte et de ses joueurs, et c'est la Lazio et la Roma qui auront le rôle d'arbitre dans cette fin de saison en Serie A qui s'annonce toujours aussi passionnante jusqu'à la fin. On évoque aussi le mercato de l'autre côté des Alpes. En effet, le Corriere dello Sport nous apprend que le Napoli tente sa chance avec Ciro Immobile ! Si Naples est bien parti pour recruter l'attaquant lillois Victor Osimhen, l'équipe de Gennaro Gattuso n'en oublie pas le meilleur buteur de Serie A (29 réalisations). Mais la Lazio sera difficile à convaincre car elle souhaite conserver son joueur. Affaire à suivre...