La fortune que Chelsea a déboursée pour se débarrasser d’Antonio Conte !

L’aventure d’Antonio Conte à Chelsea aura duré deux saisons. Le temps de décrocher un titre de Premier League lors de sa première année sur le banc des Blues et de remporter une Coupe d’Angleterre la saison suivante, en disposant de Manchester United en finale (1-0). Mais voilà que le club de Londres décidait en juillet 2018 de mettre fin à son contrat, un an avant son terme.



Aujourd’hui, Sky Sports révèle le montant de l’indemnité de licenciement versée, entre autres, au coach italien qui fait aujourd’hui les beaux jours de l’Inter Milan. « Au titre des dépenses exceptionnelles de l’exercice en cours, 26,6 millions de livres sterling (31,2 millions d’euros) sont liés à des changements de management de l’équipe masculine et de personnel d’entraînement, ainsi qu’aux frais juridiques connexes », peut-on lire dans les derniers comptes publiés de Chelsea, pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019. Le média britannique précise que les Blues ont dépensé plus de 100 millions d’euros en indemnités de licenciement d’entraîneurs depuis 2004 et l’arrivée de Roman Abramovitch à la tête du club.



Foot Mercato