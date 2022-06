La grande coalition Wallu Sénégal exige de Macky "l'arrêt de la répression en cours"

La tension est vive ce vendredi à Dakar et Ziguinchor. Malgré l'interdiction du préfet, des jeunes sont dans les rues pour participer à la manifestation organisée par l'intercoalition Yewwi Askan Wi -Wallu Sénégal. Des affrontements et arrestations sont notés un peu partout.



Face à cette situation, la grande coalition de Wallu Sénégal dont la tête de liste est Me Abdoulaye Wade demande à Macky Sall "l'arrêt de la répression en cours et la libération des personnes et leaders de l'opposition arrêtés", lit-on dans le communiqué.



La Grande Coalition Wallu Sénégal juge également "inacceptable" les atteintes à la liberté de manifester garantie par la Constitution, et à la démocratie. Celle-ci, rappelle le document "affirme le droit de manifester de Yewwi Askan Wi, coalition reconnue par les pouvoirs publics et en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022."



Wallu Sénégal fait savoir à Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakkar "que l'alliance électorale inédite dans les annales politiques de ce pays a été nouée entre Wallu Sénégal et Yeww Askan Wi pour remporter le maximum de listes départementales, battre BBY, et l'imposer la cohabitation."