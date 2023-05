La journaliste de Walf TV, Thioro Mandela libre et placée sous contrôle judiciaire

La journaliste de Walf TV, Thioro Mandela a bénéficié jeudi d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Ella a l'obligation d'émarger tous les 2 mois, selon son avocat Me Moussa Sarr.



« Thioro Diouf vient de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire avec l'obligation d'émerger tous les 2 mous et l'interdiction de communiquer avec ses co prévenues et les plaignantes », informe Me Sarr, dans un brève note transmise à PressAfrik.



Pour rappel la chroniqueuse de Walf Tv, entendue par la Division spéciale de la cyber-sécurité (Dsc) a été interpellée en même temps que deux administratrices de ces groupes Facebook « Néné Touti », « Kay ma deyla », « Top cas ».



Elle est poursuivie pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images et d’écrits contraires aux bonnes mœurs ».