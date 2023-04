La journée mondiale de l’arbre célébrée ce vendredi à l'UCAD

Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène a procédé ce vendredi 28 avril à la Célébration de la journée mondiale de l’arbre à la place Omar Pène. Il est revenu sur les bienfaits et l'importance de planter des arbres pour un meilleur cadre de vie.



« Source de vie, les arbres avec leur fonction de photosynthèse absorbent les polluants atmosphériques. Ils jouent ainsi un rôle de premier plan dans l'atténuation du changement climatique en nous protégeant du soleil et des fortes chaleurs. Les arbres améliorent notre bien être. Ils offrent une espace de vie plus favorable au bien être des humains et des individus », a déclaré M. Sene



Le direct du COUD appelle les étudiants à faire de sorte que l'espace du campus social soit un champ d'activité dans lequel le travailleur et l'étudiant réfléchissent, agissent, communiquent et interagissent dans un environnement saint.



« Le thème de cette année est d'une importance capitale pour notre institution d'autant plus que la sante des étudiants occupent une place de choix dans nos missions. Avec la création d'un département de l'environnement et dans l'intention d'obtenir sous peu la certification d'USO 81 », a déclaré le DG du Coud.



Selon le maire de Malicounda, « cette initiative donnera une autre image et va également créer chez l'étudiant une psychologie environnementale qui repose sur une meilleure compréhension de prise en compte entre l'étudiant et son environnement ».



La rencontre a vu la présence de l'ambassadeur des étudiants, Omar Pene invité d'honneur.