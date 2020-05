La justice espagnole réclame 6 mois de prison pour Diego Costa

Pas de foot et en plus des ennuis judiciaires pour Diego Costa ! L'attaquant de l'Atlético de Madrid est ennuyé depuis quelques années par une procédure du Trésor Public espagnol contre lui. Ce dernier le soupçonne de ne pas avoir déclaré au moment de son transfert vers Chelsea en 2014, un montant de 1,1 million d'euros qu'il devait aux impôts pour des droits à l'image.



Jeudi prochain, Diego Costa sera donc jugé pour cette fraude dont il est soupçonné. Et s'il est reconnu coupable, le parquet a demandé auprès du tribunal que la sanction soit sévère, selon Mundo Deportivo. En effet, l'Espagnol pourrait être condamné à une lourde amende, d'environ un demi-million d'euros, mais aussi à de la prison ! Une peine de six mois aurait été demandée contre lui. Pour rappel, en Espagne, les peines de prison ne sont effectuées que si celles-ci sont supérieures à deux ans. Les chances sont donc nulles de voir Diego Costa derrière les barreaux