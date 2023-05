La lutte pour les dernières rues de Bakhmut au cœur de l'action

L'Ukraine s'accroche encore aux dernières rues de la ville.



Mais la vidéo en direct que les artilleurs regardent attentivement, depuis un drone volant au-dessus de la ville, suggère que même si la Russie parvient finalement à prendre le contrôle de la ville, ce ne sera guère plus qu'une victoire à la Pyrrhus.



L'enjeu est désormais une ville squelettique et froissée, dont pratiquement aucun bâtiment n'a été épargné et dont la totalité de la population a disparu.



La bataille pour la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, a été la plus longue et la plus sanglante de cette guerre jusqu'à présent. Les responsables occidentaux estiment qu'entre 20 000 et 30 000 soldats russes ont été tués ou blessés ici, tandis que l'armée ukrainienne a également payé un lourd tribut - et ce n'est toujours pas fini.



Les panaches de fumée planent toujours au-dessus de la ville assiégée, accompagnés du grondement incessant des tirs d'artillerie.



La Russie tente de s'emparer de Bakhmut depuis des mois, et cette ville témoigne jusqu'à présent de la détermination de l'Ukraine à ne pas céder de terrain. Mais c'est aussi un rappel que la contre-offensive à venir pourrait s'avérer beaucoup plus difficile.