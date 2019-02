La maison de Sadio Mané cambriolée

Des objets tels que des montres, des téléphones portables et des clés de voiture ont été volés.L’incident s’est produit sur la propriété de Mane à Allerton, dans le sud de Liverpool, entre 18h00 et 23h45 GMT – alors que le jeune homme de 26 ans était à Anfield. Personne n’était dans la propriété à l’époque.



Des examens médico-légaux sont en cours et une enquête de police est en cours.



L’inspecteur-détective Phil Mahon, de la police de Merseyside, a déclaré: « Nous faisons appel à toute personne disposant d’informations au sujet de ce cambriolage pour qu’elle vienne assister à nos enquêtes.



« Même si les occupants n’étaient pas présents au moment de l’incident, ce sera sans aucun doute une expérience pénible pour eux et je demanderais aux contrevenants d’agir correctement et de rendre les objets volés au propriétaire de toutes les manières possibles.



« Nous savons que les montres, en particulier, ont une valeur monétaire importante et je voudrais également lancer un appel à tous ceux à qui on aurait pu proposer les articles en vente depuis le cambriolage pour contacter la police. »



L’international sénégalais Mane a été cambriolé en novembre 2017 alors qu’il se trouvait à Anfield pour un match de Ligue des champions contre Maribor.



Un gang aurait pénétré chez lui avant de casser une porte patio à l’adresse voisine de son coéquipier Dejan Lovren avant de s’enfuir quand une femme a crié qu’elle appelait la police.