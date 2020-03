La marche des étudiants non-orientés finalement autorisée par le préfet (IMAGES)

La police sénégalaise s'était opposée lundi matin, à la tenue de la marche des étudiants non orientés, qui devait avoir lieu, de la Faculté des lettres de l'Ucad, à la Poste Médina. Et pour cause, faute d'autorisation de la part du Préfet de Dakar. Il a fallu attendre quelques heures plus tard que ces étudiants viennent avec des documents autorisant cette manifestation. Ils ont finalement eu un encadrement de la part des forces de l'ordre.