La météo annonce des baisses de températures dans les prochaines 48 heures

L'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une baisse progressive des températures à partir de mardi et surtout mercredi. Il fera davantage frais les nuits aux petits matins d’ici les prochains jours.



Pour le lundi et le mardi, le ciel sera sans nuages sur l’ensemble du pays. Toutefois, au cours de la journée de mercredi, indique la météo de fins voiles de nuages défileront sur Podor, Saint-Louis, Linguère, Louga, Diourbel, Thiès, Dakar, Mbour, Fatick, Kaolack, Cap-Skirring, Ziguinchor et Kolda.



Des vents dominants sont attendus dans le secteur nord-est à est et d’intensité faible et modérée.