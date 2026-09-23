La ministre Amy Mara Dièye veut «faire de l'huître sénégalaise un produit labellisé et compétitif»

Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Amy Mara Dièye veut «faire de l'huître sénégalaise un produit labellisé, compétitif, et une source d'emplois durables». Elle a fait cette déclaration sur Facebook, ce mardi 22 septembre, après avoir ouvert dans la matinée à Saly, l'Assemblée générale ordinaire du RENACVAH, le réseau national qui rassemble productrices, transformatrices et commerçants de la filière huître.



Pour elle, ces deux jours d’activités permettront de «faire le bilan d'un réseau qui, en quelques années, a donné à l'ostréiculture sénégalaise une organisation, une voix et des projets concrets».



Par ailleurs, la ministre a insisté sur l’objectif visé par la rencontre. «Notre cap est clair : faire de l'huître sénégalaise un produit labellisé, compétitif, et une source d'emplois durables pour nos jeunes et nos femmes», a-t-elle précisé.



Enfin, Amy Mara Dièye s’est réjouie des résultats obtenus par la structure RENACVAH. «Ce sont des dizaines de projets de femmes et de GIE financés, des unités de transformation réhabilitées ou construites dans les îles du Saloum, du matériel moderne remis aux groupements. Ce sont des revenus stables pour des milliers de ménages côtiers, une huître de meilleure qualité sanitaire, plus facile à vendre, et des mangroves mieux protégées», a-t-elle conclu.