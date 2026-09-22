Pacte pour l’avenir en Afrique : Bassirou Diomaye Faye défend un multilatéralisme rénové sur le financement, le numérique et la paix

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé, ce mardi, à une réunion de haut niveau consacrée à la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir en Afrique, organisée au siège des Nations unies.
Cette rencontre a été initiée par la Namibie, la Zambie, l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies, à la suite des entretiens du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye avec le président de la Roumanie et le président du Conseil européen.
Selon un communiqué de la Présidence du Sénégal, cette réunion intervient deux ans après l’adoption du Pacte pour l’avenir. Elle a permis de mesurer les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les opportunités qu'il ouvre pour le continent, notamment à travers le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures.
Invité à prendre la parole en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l’attachement de l’Afrique de l’Ouest à un « multilatéralisme rénové » capable de tenir les « engagements pris en matière de financement du développement, de transition numérique et de paix ».
Cette rencontre a été initiée par la Namibie, la Zambie, l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies, à la suite des entretiens du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye avec le président de la Roumanie et le président du Conseil européen.
Selon un communiqué de la Présidence du Sénégal, cette réunion intervient deux ans après l’adoption du Pacte pour l’avenir. Elle a permis de mesurer les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les opportunités qu'il ouvre pour le continent, notamment à travers le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures.
Invité à prendre la parole en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l’attachement de l’Afrique de l’Ouest à un « multilatéralisme rénové » capable de tenir les « engagements pris en matière de financement du développement, de transition numérique et de paix ».
Autres articles
-
Réduction de la faim en Afrique : le Sénégal fait exception, 13 pays s’enfoncent
-
En marge de la 81ᵉ AG de l’ONU : Marie Khone Faye plaide pour un numérique sûr, éthique et inclusif pour les enfants
-
Dakar accueille, les 28 et 29 septembre, la Conférence régionale des Recteurs de l’AUF et les Journées Recherche et Innovation
-
Dakar : la mairie procède au lancement de travaux d’aménagement de 3130 mètres de voierie à l’UCAD
-
«Le changement climatique est devenu un enjeu de paix et de sécurité», selon la CEDEAO