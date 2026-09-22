Trump s’attend à un accord avec l’Iran après les élections de mi-mandat américaines

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’il s’attendait à parvenir à un accord avec l’Iran après les élections de mi-mandat aux États-Unis, tout en avertissant qu’il était confronté à une « décision majeure » : poursuivre la voie d’un accord ou détruire la République islamique.



« J’ai une décision majeure à prendre : un accord sera-t-il conclu avec l’Iran, lui permettant de se reconstruire et de devenir un pays bien plus grand qu’il ne l’a jamais été auparavant ? Peut-être l’un des plus grands du Moyen-Orient, voire du monde. Ou dois-je anéantir la République islamique, et le faire rapidement, sans jamais lui donner la possibilité de tuer et de détruire à nouveau des populations et des pays ? », a déclaré Trump lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York.



Trump a affirmé penser qu’« un accord sera conclu juste après les élections », estimant que Téhéran attend de voir les résultats obtenus par les républicains lors des élections de mi-mandat prévues en novembre.



« Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que je ne suis pas candidat. Je l’ai déjà fait et j’ai remporté une victoire écrasante », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il resterait en fonction pendant encore deux ans et demi et qu’il soutiendrait le Parti républicain lors des élections.



« Je n’ai accordé absolument aucune importance aux élections concernant l’Iran, et je ne leur en accorderai aucune. Cela ne me traverse même pas l’esprit. La seule chose qui compte, c’est que l’Iran n’aura jamais l’arme nucléaire », a-t-il poursuivi.



Trump a déclaré avoir ouvert des négociations avec l’Iran après son arrivée au pouvoir et avoir proposé une « coopération économique totale » en échange de l’abandon par Téhéran de son programme nucléaire et de son soutien au terrorisme. Selon lui, les autorités iraniennes auraient rejeté cette proposition.



Le président américain a de nouveau affirmé que les États-Unis avaient « anéanti » le programme nucléaire iranien, désormais, selon ses termes, enseveli « sous des montagnes de décombres ».



« Après avoir donné à l’Iran toutes les chances de parvenir à un accord, j’ai agi afin de garantir que ni les États-Unis ni aucun autre pays n’aient jamais à faire face à un tel cauchemar », a-t-il déclaré.



Trump a également affirmé que les 159 bâtiments de la marine iranienne avaient été détruits, de même que l’armée de l’air, les radars et les systèmes de défense aérienne de Téhéran. Selon lui, les capacités iraniennes de production de missiles et de drones seraient désormais « presque entièrement » détruites.



Il a par ailleurs affirmé que l’économie iranienne avait été dévastée et que l’inflation dans le pays était « largement supérieure à 300 % ».



Trump a en outre accusé l’Iran d’avoir violé un cessez-le-feu conclu dans le cadre des discussions sur le nucléaire en menant des attaques contre des navires civils appartenant à d’autres pays et transitant par le détroit d’Ormuz.



Le président américain a également rejeté les affirmations selon lesquelles les États-Unis seraient à court de munitions, assurant que Washington disposait de davantage de munitions qu’il ne pourrait « jamais imaginer en utiliser » et que le pays renforçait actuellement ses stocks à des niveaux sans précédent.