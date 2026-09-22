Formation professionnelle : le ministère lance un recrutement spécial de 300 formateurs vacataires

Dans le cadre de la Grande offensive pour l’Emploi, la formation professionnelle et technique et le déploiement massif de la formation duale, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique lance, au titre de l’année 2026, un recrutement spécial de 300 formateurs vacataires dans plusieurs spécialités.



Selon l’avis de recrutement, les candidatures seront reçues en ligne du mercredi 23 au mercredi 30 septembre 2026 à partir du lien: https://recrutement.formationprofessionnelle.sn



Les candidats définitivement sélectionnés devront, au plus tard une semaine après leur sélection, déposer leurs dossiers auprès de la Direction des Ressources humaines du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique.