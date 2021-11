La ministre du Commerce convoque une réunion sur le loyer

Après avoir reçu des instructions du chef de l'Etat sur la nécessité de revoir la loi sur le loyer qui a été un échec dans sa mise en application, le gouvernement commence à bouger. Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta a convié aujourd'hui tous les acteurs à une réunion sur le loyer.



Selon Momar Ndao de l’Association des consommateurs, la rencontre permettra de mettre sur pied des mécanismes de régulation. Ainsi, des représentants des ministères du Commerce, de la Justice et de l'Habitat ainsi que d'autres acteurs, vont réfléchir sur une régulation efficiente du loyer afin de faire des propositions concrètes.



A l'en croire, beaucoup de failles ont été détectées dans la mise en application de la loi. Il est attendu une forte déclaration de la ministre, à la fin de la rencontre.