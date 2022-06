La mise en vente par l'État du Sénégal d’une partie de l'hôpital Le Dantec fait polémique

Dans le cadre du projet de reconstruction de l'hôpital Aristide le Dantec, l'Etat du Sénégal a mis en vente une partie du foncier, d'une contenance de trois (3) hectares. L'annonce est faite par le Fonds souverain d'investissements stratégiques, (Fonsis), dans un avis de cession. Cela fait suite à l’annonce par le Président Macky Sall du lancement, en septembre, des travaux de reconstruction intégrale de l’hôpital Aristide le Dantec.La nouvelle, à peine répandue, fait déjà polémique. L’activiste Guy Marius Sagna fait partie des premiers à dire non à cette vente partielle. « Les champs des paysans, ils volent Les terres des cimetières, ils volent Les terres des bois sacrés, ils volent Les terres de l'aéroport, ils volent Les espaces verts, ils volent nos maisons ils démolissent... Les terres de nos hôpitaux, ils veulent voler. Pour s'enrichir, Pour financer leur campagne électorale...Spoliations foncières partout! Résistances partout ! », exprime-t-il ainsi sa résistance.Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. « #Foncier & #Souveraineté: Urgemment classer certains domaines, édifices publics et servitudes comme non aliénables non cessibles avec clause d’éternité. La Nation est souveraineté sur un territoire. Nous n’héritons pas de la terre de nos pères; nous la gardons pour nos enfants », a posté un internaute sénégalais.En réaction à ce commentaire, Wade Babacar se pose plusieurs interrogations. « Que pouvait-on attendre d'autres? Pourquoi ce régime s'arrêterait il en si bon chemin? Brader, brader, brader, il en restera encore. Je rappelle que certains avaient alerté, lorsque le siège de l'Apr a été érigé sur un terrain appartenant à une société public en l'occurrence DDK ».Quant à Mbaye Sylla Khouma, il s’est interrogé de la gravité de ce qui se passer dans ce pays en ces termes : « C'est grave ce qui se passe avec le foncier depuis le régime de Wade ».Mais Mamadou Mbaye semble apporte quelques éclairages sur cette vente, évoquant la loi 1987 . « Une loi de 1987 permet la vente de terrains domaniaux. Elle concerne le domaine privé contrairement aux terres du domaine public qui sont théoriquement inaliénables sauf déclassement. D’autres lois ont été adoptées par la suite. Quel est le régime foncier des terres de l’hôpital? », s’est interrogé.