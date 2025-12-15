Préparation CAN 2025 : Sadio Mané, Edouard Mendy et Iliman ont rejoint la tanière à Diamniadio

Le Sénégal est officiellement entré dans la dernière ligne droite de sa préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Les « Lions » ont entamé leur stage de préparation à Diamniadio, lançant ainsi le compte à rebours avant le rendez-vous continental prévu au Maroc.



Les premiers joueurs ont déjà rejoint la tanière. Il s’agit de Sadio Mané, d’Édouard Mendy et d’Iliman Ndiaye. Une première séance d’entraînement est programmée ce lundi à 17h30 sur le terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade.



Hormis les séances ouvertes au public prévues ce lundi et jeudi, les entraînements se dérouleront à huis clos. Un moment solennel est également inscrit au programme, avec la cérémonie de remise du drapeau national prévue le mercredi 17 décembre à 17h00 au Palais de la République.



Les champions d’Afrique 2022 quitteront Dakar le vendredi 19 décembre pour rallier Tanger, leur camp de base durant la phase de groupes. Logé dans le groupe D, le Sénégal affrontera successivement le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre.