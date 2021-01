La nouvelle incroyable stat sur la mauvaise passe de Hazard, l'échange Edin Dzeko-Alexis Sanchez met l'Italie en furie

Hazard n'a pas joué 90 min depuis novembre... 2019 !



On connaît les difficultés rencontrées par Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Elles continuent d'être dévoilées au grand jour par la presse espagnole, qui ne lui fait plus de cadeau depuis quelques semaines. Ce matin, le journal As sort une nouvelle statistique qui fait mal au milieu offensif belge. Avec ses pépins physiques récurrents et son manque de rythme à chaque fois qu'il revient à la compétition, Hazard n'a plus disputé le moindre match en intégralité (soit 90 min) depuis novembre 2019 ! Plus d'une année donc sans connaître les joies d'une titularisation sans être remplacé en cours de rencontre. Le quotidien espère que les prochaines semaines serviront à effacer cette stat.





L'échange Dzeko-Sanchez enflamme l'Italie



Antonio Conte se cherche un attaquant afin de devenir le troisième larron derrière Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Selon la presse italienne du jour, le technicien italien de l'Inter l'aurait trouvé en la personne d'Edin Dzeko, placardisé à l'AS Roma, car en froid avec son entraîneur. Alors pour le recruter, le club lombard a eu une idée : proposer un échange avec Alexis Sanchez à la formation romaine. Celle-ci n'a pas déplu aux dirigeants, mais ne fait absolument pas l'unanimité en Italie. Le Corriere dello Sport parle notamment d'«une proposition indécente», surtout en terme salarial, les deux joueurs ne jouant pas dans la même catégorie. Pour Il Romanista, qui relaie la parole des supporters romains, c'est une question qui revient en une en s'adressant aux dirigeants : «êtes-vous sûrs de vouloir faire ça ?» La colère des tifosi est grande, eux qui ne comprennent pas comment on peut remplacer un buteur, un vrai 9, par un meneur de jeu, voire neuf et demi.



Comment Koeman a relevé le Barça



Après un début de saison et donc de mandat compliqué, Ronald Koeman semble avoir redressé la barre au FC Barcelone. Le technicien néerlandais semble apprécié en Catalogne et son travail est reconnu. Ce matin, le journal Mundo Deportivo explique comment l'ancien défenseur a fait pour redresser la situation et remobiliser son effectif. Déjà, il a remis sur les rails son plus précieux atout : Lionel Messi. En lui redonnant espoir avec un projet cohérent. Deuxièmement, Koeman a réussi à relancer des cadres un peu vieillissants ces dernières saisons comme Busquets et Alba et a enfin trouvé la bonne place à Antoine Griezmann. Enfin, le journal se réjouit de l'intégration de jeunes joueurs comme Pedri ou Araujo au sein du XI. Bref, Koeman a gagné du crédit ces dernières semaines.