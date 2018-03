La nouvelle pique de Macky à Trump : "dans certains endroits du monde on érige des murs, nous on construit des ponts"

Dans certains endroits du monde, on érige des murs. Le Sénégal et la Gambie élèvent des ponts. Nous travaillons avec le Président Adama Barrow pour renforcer les liens profonds entre nos deux pays 🇸🇳🇬🇲 pic.twitter.com/OXSejqphIY

— Macky SALL (@Macky_Sall) 13 mars 2018



Le président de la République Macky Sall, en visite en Gambie depuis lundi a co-présidé le premier Conseil présidentiel sénégalo-gambien. A la fin des travaux entre les deux délégations de gouvernement, le chef de l'Etat sénégalais a magnifié l'entente et la coopération avec ses voisins gambiens.Sur son compte Twitter, Macky Sall n'a pas manqué de lancer une pique au Président américain Donald Trump, en évoquant, de manière implicite, le projet de ce dernier d'ériger un mur à la frontière mexicaine. Macky appelle les autres nations à prendre exemple sur les relations sénégambiennes, en érigeant des ponts qui relient les peuples, en lieu et place de murs qui les sépareraient.Le Président Sénégalais avait également posté un tweet visant directement son homologue américain, suite aux propos de celui-ci, à l'endroit des pays africains et du Haiti, qu'il avait traité de "pays de merde".