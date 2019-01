La plateforme d’innovation du Programme sénégalais pour l’entreprenariat des jeunes lancée

La plateforme d’innovation du Programme sénégalais pour l’entreprenariat des jeunes (PSE-J) a été lancé jeudi, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Tew Niane, du ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent, Cheikh Kanté, de la directrice générale du PSE-J, Aminata Sall Diallo, et de représentants de Schneider Electric.



La plateforme est constituée d’un espace pédagogique, d’un laboratoire de formation et de recherche en énergies renouvelables et d’un laboratoire dédié aux objets connectés et à l’intelligence artificielle. Ainsi, une centaine de jeunes seront formés à l’entreprenariat et aux métiers de l’énergie.



En 2018, la Fondation Schneider Electric a noué un partenariat avec le PSE-J. C’est ainsi que Schneider Electric s’est engagée à partager du contenu de leur formation technique, à équiper un laboratoire technique dédié au programme de formation et à la couveuse, à former des formateurs pour le personnel de la filière énergie et à soutenir la formation à l’entrepreneuriat.



Le PSE-J quant à lui, a permis de générer près de 1 000 emplois, de créer 97 entreprises dont 64 ont commencé leur activité, et l’incubation de 200 entreprises lors de sa première année d’existence.