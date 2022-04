La presse européenne dévoile son grand favori pour le Ballon d'Or, la terrible chute de l'Inter fait jaser en Italie

Les chances de l'Inter pour le titre ont dégringolé pour les médias italiens, Benzema impressionne son monde et Liverpool fait les gros titres après la belle victoire contre Villarreal, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



«L'Inter envoie le Scudetto au Diable»

En Italie, un véritable tremblement de terre s'est abattu dans la lutte pour le titre de Serie A. Car l'Inter jouait hier à Bologne, et n'a pas réussi à s'imposer. Pire, Simone Inzaghi et les siens ont même perdu 2 buts à 1. Une terrible opération dans la quête du Scudetto alors que les Nerazzurri pouvaient repasser devant le voisin milanais en cas de victoire, comme l'explique La Gazzetta dello Sport en couverture ce jeudi. «L'Inter envoie le Scudetto au Diable», titre le journal transalpin. Et en Italie, le diable n'est autre que l'AC Milan. Cela fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport qui résume à sa manière la dure soirée pour le club lombard. «Inter, ça fait très mal», titre le média italien.



Benzema : «le prochain Ballon d'Or»

Il ne jouait pas hier, pourtant c'est bien lui qui fait la couverture de Marca aujourd'hui, Karim Benzema est encore dans toutes les têtes après sa nouvelle performance de haut niveau en Champions League. «Pour nous, il n'y a pas de doute, Benzema doit être le prochain Ballon d'Or», peut-on lire en Une du quotidien. Il faut dire que le Français est dans la plus grande forme de sa vie. Et ça se voit au niveau des chiffres. Le buteur du Real a inscrit 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, le tout accompagné de 13 passes décisives. Il fait aussi la couverture du journal As car il a marqué 9 des 11 buts du Real Madrid depuis la fin des phases de poules en C1. Autre stat impressionnante mise en avant par le média espagnol, seul Puskas avait passé les 40 buts sur une saison en ayant plus de 34 ans. KB9 est également couvert d'éloges par Le Parisien. Le journal local parle de «la saison d'une vie» pour le Français.



«Un pied en finale» pour Klopp

Du côté de l'Angleterre, c'est la belle victoire de Liverpool hier soir contre Villarreal (2-0) qui fait parler. «Des Reds rugissants», pour The Daily Telegraph qui rappelle que le rêve du club anglais est toujours possible, à savoir remporter quatre trophées cette saison. Cette victoire nette des hommes de Jürgen Klopp fait également la Une du Daily Express qui parle de «domination». Le tabloïd ajoute même que Liverpool a désormais «un pied en finale». Ce serait la troisième en 5 ans pour les Reds. Ces derniers et notamment Jordan Henderson aussi font la couverture du Daily Mail et du Sun ce jeudi matin. Pour la presse anglaise, le sort de ce duel semble d'ores et déjà joué, après une rencontre dominée assez largement par Liverpool.