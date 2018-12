La presse italienne fracasse Javier Pastore

Ce mercredi soir, l’AS Roma se déplaçait en République Tchèque pour affronter le Viktoria Plzen dans le cadre de la sixième et ultime journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Romains, assurés de terminer deuxièmes de leur groupe derrière le Real Madrid, se sont inclinés sur le score de deux buts à un. Par conséquent, ce sont les Tchèques qui seront reversés dans les seizièmes de finale de la Ligue Europa, en février prochain.



Mais là n’est pas le plus important pour la Louve. En effet, Javier Pastore, en grande difficulté avec ses mollets depuis des années et qui pourrait voir un concurrent débarquer cet hiver, était titulaire pour la première fois en C1 depuis trois ans et demi. Sauf qu’El Flaco n’a pas du tout convaincu. Il a été peu en vue, et a été remplacé à l’heure de jeu par son entraîneur Eusebio Di Francesco. Inutile de dire que la presse transalpine s’est déchaînée ce jeudi matin.



Il est non noté dans le Corriere



« Il n’a pas la force de sortir du tunnel où il est entré. Cela pouvait être son match, mais sa faible heure de jeu est d’une morosité déconcertante, entre contrôles ratés, tirs "à blanc", ballons perdus et une sorte de vide global », décrit sobrement Il Tempo qui lui accorde la note de 4. Dans la Gazzetta dello Sport, l’Argentin récolte un 4,5 avec un premier tacle : « à nouveau titulaire en Ligue des Champions après trois ans et demi et on comprend pourquoi (il ne l’était pas depuis tout ce temps, ndlr) : hors sujet ».



Mais la palme d’or revient probablement au Corriere dello Sport qui n’a même pas daigné attribuer de note au milieu offensif. « Ce n’est pas lui. Titulaire à nouveau après des mois, la dernière fois dans le derby de Rome. Il a essayé de jouer entre les lignes, mais sans trouver d’espaces. Il semble découragé et hors du projet, il touche beaucoup de balles, mais sans illumination. Une frappe après la pause complètement ratée. Il ressemble à un ancien joueur, loin du souvenir qu’on gardait de lui. Et dire que ce devait être le fleuron de la campagne de recrutement estivale », peut-on ainsi lire. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense son entraîneur et si on est près de revoir El Flaco sur les terrains rapidement...