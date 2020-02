La presse madrilène enrage contre la dernière recrue du FC Barcelone, Nasser al-Khelaïfi fait les gros titres

Le transfert de Martin Braithwaite ne passe pas à Madrid !

Le FC Barcelone a enfin trouvé le remplaçant d’Ousmane Dembélé et il s’agit de l’ancien Toulousain, Martin Braithwaite ! Le club blaugrana a levé la clause libératoire du joueur qui s’élevait à 18 M€. Il devient officiellement un joueur du Barça. Et cela fait enrager la presse madrilène ! En une de Marca, il est question de la façon dont s’est déroulé ce transfert et pour la presse locale cela n’est pas très juste ! Le Barça a profité du joker médical pour recruter le Danois qui a signé jusqu’en 2024 avec une clause libératoire de 300 M€.



L’inculpation de Nasser al-Khelaïfi fait les gros titres en Europe

En une du journal L’Équipe, Nasser al-Khelaïfi n’est pas complètement sorti d’affaire ! Le dirigeant du PSG mais aussi de beIN Media Group était inculpé de corruption par la justice suisse pour les obtentions de droits télévisuels pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Un dossier qui a traversé la Manche puisque le Times réserve un encart à cette information avec le titre : « accord pour le chef du PSG concernant la corruption ». En effet, la FIFA a retiré sa plainte contre Nasser al-Khelaïfi et le litige entre les deux parties a été réglé à l’amiable. Même si le Qatari reste dans le viseur de la justice suisse pour avoir incité Jérôme Valcke à ne pas restituer à la FIFA de prétendus avantages.



Le plan de la Juve pour Paul Pogba

En Italie, il est encore une fois question de l’avenir de Paul Pogba ! Et cette fois, la Juventus a semble-t-il un atout majeur pour convaincre Manchester United. En effet, les Red Devils auraient dans leur viseur Aaron Ramsey et la Vieille Dame serait prête à l’inclure dans la transaction pour faire pencher la balance en sa faveur indique Tuttosport. Le Gallois serait même la clé de ce dossier qui risque d’animer la rubrique mercato pendant encore de longs mois...