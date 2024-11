La presse outrée par la soirée de l’équipe de France, le Real Madrid a trouvé la solution à ses problèmes

Une soirée catastrophique à tous les étages



Les médias n’ont pas été tendres ce matin, et c’est normal. « C’était zéro », placarde L’Equipe. Pour le quotidien, « les Bleus n’ont pas fait grand-chose pour égayer l’ambiance lugubre du Stade de France. Ce nul leur permet tout de même de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations ». « Tellement triste », ajoute le média qui parle de la « lenteur, de la maladresse et du manque de créativité » dans ce match. Les Bleus ont été incapables de battre Israël dans un match pénible et dans une atmosphère lourde. Le Parisien y va cash en titrant « une soirée vraiment nulle ». Pour le média, les Bleus ont donné raison à ceux qui ne voulaient pas venir. Ils étaient 16 000 supporters dans les tribunes. De son côté, Marca parle d’une France pénible sans Mbappé avec des incidents entre supporters en première mi-temps. C’est ce que retient aussi la Gazzetta dello Sport qui parle de « tensions à Paris et sur le terrain ».





Le Real Madrid a trouvé une solution



Chez AS, on parle de Fede Valverde qui devrait endosser temporairement le rôle d’arrière droit en l’absence de Lucas Vasquez. Le milieu de terrain uruguayen, indispensable et polyvalent, est habitué à jouer à plusieurs postes, notamment sous Zidane et Ancelotti, pour répondre aux besoins de l’équipe. Ayant déjà expérimenté ce poste lors de matchs clés en Ligue des Champions, comme contre Liverpool et Chelsea, il fera de nouveau preuve de sa flexibilité pour combler les lacunes défensives. A noter que Militao a été testé à ce poste par Ancelotti. Mais comme l’explique Marca, le Brésilien a échangé avec le coach et a dit qu’il ne se voyait pas à ce poste. Aurélien Tchouaméni devrait être positionné en défense centrale.



Liverpool a une idée pour son milieu de terrain



Comme le révèle Record, Orkun Kokcu est la cible de Liverpool. Wataru Endo ne semble pas s’intégrer dans le système de Slot et il doit être remplacé. Le club anglais a tenté de recruter Martin Zubimendi pendant le mercato estival, mais il a préféré rester à la Real Sociedad. Le milieu de terrain de Benfica Orkun Kokcu a été désigné comme une option possible au milieu de terrain l’été prochain. Le joueur de 23 ans a déjà joué sous les ordres de Slot à Feyenoord, et il connaît une saison fantastique avec le club portugais. Le milieu de terrain envisage désormais de retrouver son ancien patron et a salué le Néerlandais comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Kochu a déclaré : « Il a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. C’est le meilleur entraîneur du monde. »