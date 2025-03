L’arrivée d’Alexander-Arnold divise à Madrid, l’Angleterre en folie pour le retour de Saka

Trent Alexander-Arnold interroge

En Espagne, ce vendredi matin, il est question du futur transfert de Trent Alexander-Arnold qui soulève de nombreuses interrogations. « Un transfert avec inconnu », résume le journal AS. D’un point de vue sportif, récupérer l’un des meilleurs latéraaux droit gratuitement a tout du coup de maître. Sauf que ce transfert divise un peu. Offensivement, l’Anglais fait partie des tout meilleurs, mais difficile d’en dire autant défensivement. Il y aura aussi la question de la concurrence avec Dani Carvajal.



Alexander-Arnold arrive-t-il en tant que titulaire ou doublure de l’Espagnol ? Si ce dernier s’est blessé aux ligaments, son rôle dans le vestiaire est essentiel à Madrid. Enfin, le joueur de 26 ans n’arriverait qu’après la Coupe du Monde des Clubs, sauf si le Real décide de mettre la main à la poche. Pour toutes ces raisons, l’arrivée d’Alexander-Arnold est loin de faire l’unanimité. Au pays, on est aussi très divisé sur le départ de l’enfant du club. Légende des Reds, Carragher ne comprend pas son choix comme l’explique le Daily Express. Pour l’Anglais, il aurait pu marquer encore un peu plus l’histoire de Liverpool qui lutte chaque année pour remporter tous les titres. Pour Alan Shearer, c’est tout le contraire. Dans les colonnes du Daily Star, le meilleur buteur de l’histoire de Premier League le défend et espère qu’il recevra un hommage digne de ce nom lors de son départ. Bukayo Saka de retour au meilleur des moments

En Angleterre, le sujet principal de ce vendredi matin, c’est le retour de Bukayo Saka comme le placarde avec joie le Daily Star. Absent depuis sa blessure aux ischio-jambiers le 21 décembre dernier contre Crystal Palace, la star d’Arsenal a fait son retour à l’entraînement. Un come-back au meilleur des moments qui devrait lui permettre de disputer le quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le Real Madrid pourrait voir 4 de ses stars être suspendues pour le match aller, comme le relaye le Daily Mirror.

Quatre joueurs du Real Madrid sous la menace d’une suspension « Le Real est sous la menace d’une suspension », rapporte le Daily Mail. Tout ça, c’est à la suite de la plainte de l’Atlético de Madrid à l’UEFA contre 4 joueurs du Real Madrid après les célébrations des joueurs merengues lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. « Enquête et danger », s’inquiète Marca. Les quatre joueurs visés sont Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Vinícius Jr et Dani Ceballos. Ces derniers font l’objet d’une enquête pour « conduite indécente ».



Si on parlait initialement de sanctions financières, le verdict pourrait être plus lourd et déboucher sur un carton rouge et donc… une suspension pour le premier choc contre les Gunners. Mbappé est accusé d’avoir fait un geste indécent en touchant ses parties génitales. Rüdiger a lui été photographié sur le terrain en train de faire un geste d’égorgement en direction des supporters des Colchoneros, tandis que Vinícius est accusé d’avoir provoqué la foule et d’avoir fait un geste en direction des spectateurs de l’Atletico alors qu’il s’éloignait. Enfin, Ceballos aurait lui fait un geste obscène alors qu’il se dirigeait vers le tunnel. Le Real peut trembler.