La prison de Sébikotane va accueillir ses premiers détenus la semaine prochaine

La nouvelle prison de Sébikotane va accueuillir ses premiers détenus à partir de la semaine prochaine. L’annonce a été faite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall «La prison de 500 places de Sébikotane est prête. Et à partir de la semaine prochaine, [des] prisonniers y seront transférés», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal L’Observateur.



A en croire le ministre, le surpeuplement de la prison de Reubeuss et les conditions de détention des prisonniers qui sont décriés par les organisations de défense des droits de l’homme ne serait qu'un mauvais souvenir.



Car selon Me Malick Sall, «cette prison de 500 places devrait avoir une capacité de 5.000 places, mais les moyens ont manqué. Dans le budget de l’année prochaine, on a prévu une prison de 1.500 places à Sébikotane», a-t-il promis. Indiquant, que l’Etat va faire appel au secteur privé pour trouver des fonds qui seront destinés à la construction de nouvelles prisons, afin de désengorger celles qui existent déjà.