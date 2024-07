La raison qui empêche Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite

Eliminé sans gloire de l’Euro 2024 avec le Portugal vendredi face à l’équipe de France, Cristiano Ronaldo, 39 ans, ne s’est pas encore exprimé sur son avenir en club ou avec la sélection. L’ancien international roumain Adrian Mutu qui a rencontré CR7 au mois de mai affirme que le quintuple Ballon d’or à un ultime rêve avant de raccrocher les crampons : disputer un match officiel avec son fils, Cristiano Ronaldo Jr, 14 ans.



CR7 sur les traces de LeBron James? En basket comme au foot, la nouvelle mode semble être de jouer en famille. Sur les parquets de NBA, les fans vont bientôt voir la légende des Lakers jouer aux côtés de son fils, Bronny James, 19 ans, drafté en 55e position par la franchise de Los Angeles. S’il a le même âge que LeBron James, 39 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas près de jouer avec fils âgé seulement de 14 ans.



A moins que… Adrian Mutu, ex-attaquant international roumain (45 ans - 77 sélections), a rencontré le quintuple Ballon d’or portugais au mois de mai en Arabie saoudite. Ronaldo lui a-t-il fait une confidence?



Mutu: "Avec Al-Nassr, c’est possible"

Selon l’ex-joueur passé par la Fiorentina, la Juve, Chelsea et… l’AC Ajaccio, le Portugais aux 130 buts en 212 sélections rêve de disputer un match officiel avec son fils, Cristiano Ronaldo Junior. Plus qu’un rêve, CR7 en aurait même fait un objectif avant de prendre sa retraite. "C’est sa vraie motivation", a déclaré Adrian Mutu dimanche au média roumain iAM Sport. "Il veut jouer un match officiel avec son fils et c’est pour ça qu’il ne s’arrête pas."



Mais est-ce vraiment envisageable alors que la star lusitanienne vient de traverser l’Euro 2024 presque comme un fantôme? "Avec Al-Nassr c’est possible", ose Mutu. S’il évoluait dans une autre équipe, je ne sais pas. Avec le Real Madrid ce serait plus difficile. Jouer une mi-temps durant une saison, je ne pense pas que ce soit impossible."



Né le 17 juin 2010, Cristiano Ronaldo Junior joue avec les équipes de jeunes d’Al-Nassr en Arabie saoudite.





Avec Rmc Sport