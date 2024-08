La réaction de Mamoudou Ibra Kane après son audition à la Sûreté Urbaine

Le journaliste, Mamoudou Ibra Kane a répondu à sa convocation à la Sureté Urbaine de Dakar, suite à la plainte de l'homme d'affaires et son associé à Emedia, Abdoulaye Sylla. Apres son audition, il a publié un poste annonçant que l’audition s’est bien passée et qu’il est rentré libre.



« Je rends grâce à Dieu, alhamdoulillah. Je suis reparti libre après mon audition par la SU. J'ai répondu aux questions des enquêteurs, dans la sérénité et le respect des institutions de la République. La procédure se poursuit. Merci pour le soutien constant ! », écrit-il sur les réseaux sociaux.



Rappelons que l’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla a déposé une plainte contre Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop pour de présumés abus de biens sociaux liés à la gestion du groupe de presse E-Media Invest.