La réforme de l’OFNAC est une promesse de campagne, selon le député Abdoulaye Tall

L’Assemblée nationale du Sénégal a ouvert une session extraordinaire consacrée à l’examen de plusieurs projets de loi portant sur la réforme de l’OFNAC, la protection des lanceurs d’alerte, la déclaration de patrimoine et l’accès à l’information.



En marge de cette session, le député Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale a affirmé que la réforme de l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) s’inscrit dans la continuité des engagements pris par les actuels dirigeants durant la campagne électorale.



« C’est une promesse de campagne que nous avons faite aux Sénégalais », a-t-il rappelé, écartant tout contentieux personnel avec Serigne Bassirou Guèye, l’actuel président de l’OFNAC. « Nous ne sommes pas dans des débats personnalisés. Nous sommes au-dessus de la mêlée et nous travaillons pour le peuple sénégalais », a insisté le député de la mouvance présidentielle.



Il a également souligné que la réforme de l’OFNAC, tout comme celles de l’IGE et de la Cour des comptes, vise à permettre à ces institutions de travailler en toute neutralité.

« Il est important d’avoir un référent dans le dialogue avec les institutions, dans la marche du pays, dans la gestion de notre économie et surtout dans la lutte contre la corruption », soutenu le président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale.