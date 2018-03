La réponse succinctement piquante de Idy à Tanor : "A moins qu'il ne soit devenu une autre personne que le..."

Idrissa Seck refuse de croire que les propos prêtés à Ousmane Tanor Dieng dans L'Observateur du lundi 05 mars sont de lui. Dans une note parvenue à la rédaction de PressAfrik, le leader du parti Rewmi, a quasiment snobé le Secrétaire national du Parti socialiste en évitant avec "une élégance voulue" de ternir l'mage de celui qui l'aurait qualifié de déloyal et de politicien en perte de crédibilité auprès des Sénégalais.

Sans être virulent à l'égard de son vis-à-vis, Idy a préféré tout mettre sur le dos de l'actuel président de la République qu'il accuse d'être à la base du "complot ourdi" contre sa personne, sous le magistère de Me Abdoulaye Wade;



"Sauf preuves formelles que ces propos ont été tenus par mon grand frère Ousmane Tanor Dieng, il m'est impossible de croire qu'il ait pu les tenir. À moins qu’il ne soit devenu une autre personne que l'homme d'État et le croyant que j'ai toujours présumés en lui, c'est-à-dire, un homme qui n'affirme que ce qu'il peut prouver de façon documentée, un homme qui s'interdit d'être calomniateur et diffamateur", écrit l'ancien Premier ministre avant de s'attaquer au patron de l'Apr :

"Un homme qui s'interdit d'être manipulé par le grand comploteur, Macky Sall et ses équipes qui ont été à la base de ces mensonges jamais prouvés, ni par la justice, ni par eux-mêmes, d'un coup d'État rampant, puis debout, ou d'une prétendue déloyauté vis-à-vis du Président Wade que j'aurais enregistré, ce qui n'a jamais été le cas. Ce sont précisément de telles calomnies et de tels mensonges orchestrés par des Mahmout Saleh et des Ndiogou Wack Seck, sous la supervision directe de Macky Sall que le Président Abdoulaye Wade a pu être aveuglé et trompé pour engager le combat qu'il a mené contre moi et perdu. J'en dirai davantage si Ousmane Tanor confirmait ces propos".