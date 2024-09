« La résilience de l’UEMOA est un atout à consolider » (Abdoulaye Diop)

En marge de l’atelier de sensibilisation des journalistes des huit pays membres de l’UEMOA, le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, a reçu les journalistes. Cette audience, qui s’est tenue au siège de l’organe exécutif de l’UEMOA à Ouagadougou, a permis de renforcer le dialogue avec la presse économique de l’Union.



Lors de son allocution, Abdoulaye Diop a souligné l’importance du rôle des médias dans la vulgarisation des projets de l’UEMOA : « La presse économique est essentielle. Et celle de l’Union participe à la vulgarisation des chantiers et perspectives. Le rôle de la presse, on a plus besoin de le rappeler, son rôle est fondamental » .



M.Diop a insisté sur l’impact des informations relayées par les médias dans la prise de décision au sein de l’Union : « La presse dans les différents pays rend compte des différentes activités. Les informations publiées, que je parcours quotidiennement dans ma revue de presse, servent d’outils de prise de décision. » Il a également souligné que l’intégration sous-régionale reste un processus clé, porteur d’espoir pour les acteurs économiques et sociaux.



30 Ans de résilience face aux chocs



Le président de la Commission a rappelé que l’UEMOA célèbre cette année ses 30 ans sous le thème de la résilience. « Ce thème a été choisi parce que le monde a connu des chocs importants ces dernières années. Les 10 dernières années, le monde a été secoué par plusieurs chocs de nature économique, sanitaire, financier, climatique qui ont impacté la marche du monde et de notre Union », a-t-il affirmé.



Il a mis en avant la résilience de l’UEMOA face aux crises récentes, notamment la pandémie de COVID-19 et a souligné la nécessité de se préparer aux futures perturbations.



Léonard Dossou, Coordonnateur de la Plateforme Médias UEMOA et porte-parole des journalistes, a exprimé sa gratitude envers Abdoulaye Diop « pour les efforts de la Commission dans le renforcement des capacités des journalistes, malgré les contraintes budgétaires. » Il a particulièrement remercié le Président Diop pour la session de formation organisée à Saly Portudal, au Sénégal, en 2023, affirmant que « le premier besoin d’un journaliste, c’est la formation, et vous contribuez par vos actions au rayonnement des médias dans notre espace communautaire ».



Perspectives de partenariat



Léonard Dossou a saisi cette rencontre pour exprimer le souhait d’un renforcement du partenariat entre la Plateforme Médias UEMOA et la Commission, tout en sollicitant le parrainage d’Abdoulaye Diop pour un colloque sous-régional prévu en 2025. Ce colloque abordera la contribution des médias au développement économique et social de l’espace communautaire.



Alors que l’Union célèbre ses trois décennies d’existence, elle réaffirme son engagement à consolider sa résilience face aux défis futurs tout en soutenant les acteurs qui contribuent à sa visibilité et à son rayonnement. La session de sensibilisation des journalistes sur les chantiers de l’UEMOA, qui a débuté le 09 septembre 2024, s’achèvera le vendredi 13 septembre.