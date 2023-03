La série d'arrestations des partisans du Pastef se poursuit. Après l'arrestation ce lundi du coordonnateur départemental de PASTEF Kédougou, Abdoulaye Sow, placé en garde à vue par la police, c'est au tour d'un membre à Dakar.



Il s'agit de Babacar Ndiaye qui vient d’être interpellé par la Brigade de recherches de Colobane. Le vice-coordonnateur national de la Jeunesse patriote du Sénégal (JPS) a été arrêté dans son lieu de travail.



« Nous venons d’apprendre l’arrestation de notre frère Babacar Ndiaye, coordonnateur de la JPS Pikine et vice coordonnateur de la JPS Nationale. La traque des membres et responsables de Pastef continue. Nous dénonçons ces arrestations arbitraires et exigeons la libération sans condition de nos frères patriotes également arrêtés illégalement», peut-on lire sur la page Facebook de Jeunesse patriotique du Sénégal – Mbao.