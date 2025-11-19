La star américaine Nicki Minaj rejoint la croisade de Donald Trump en faveur des chrétiens du Nigeria

Invitée par l’ambassadeur des États-Unis à l'ONU mardi 18 novembre, la chanteuse de rap a repris à son compte le narratif du président américain selon qui les chrétiens nigérians seraient plus particulièrement la cible des attaques jihadistes qui endeuillent le pays. Estimant qu'Abuja n'en faisait pas assez pour les protéger, Donald Trump a menacé par deux fois le gouvernement nigérian d'une intervention armée au début du mois.

À son tour, la chanteuse américaine de rap Nicki Minaj s’engage aux côtés des chrétiens du Nigeria. Lors d’une conférence de presse qu'elle a donné ce mardi 18 novembre, l'artiste leur a apporté son soutien, affirmant comme Donald Trump au début du mois qu'ils étaient persécutés.



« Aucun groupe ne devrait être persécuté pour vouloir pratiquer sa religion », a-t-elle assuré devant un parterre de conservateurs américains. Invitée par l’ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Mike Waltz - un fervent pratiquant -, la chanteuse a tenu à remercier le président américain Donald Trump pour son engagement à défendre les chrétiens du Nigeria.



À deux reprises en effet début novembre, ce dernier a agité la menace d'une intervention armée au Nigeria, estimant qu'Abuja n'en faisait pas assez pour prévenir les attaques jihadistes sur son territoire qui cibleraient principalement les chrétiens, selon lui.

« Au Nigeria, les chrétiens sont pris pour cible, chassés de leurs foyers et tués »

Il ne s’agit pas de prendre parti ou de diviser mais simplement de combattre l’extrémisme et de mettre fin à la violence contre ceux qui veulent simplement exercer leur droit à la liberté religieuse, a ajouté Nicki Minaj lors de son intervention. « Au Nigeria, les chrétiens sont pris pour cible, chassés de leurs foyers et tués. Des églises ont été incendiées. Des familles ont été déchirées, et des communautés entières vivent constamment dans la peur, simplement à cause de leur manière de prier », a-t-elle encore affirmé.



L'artiste, qui n'a jamais caché ses convictions religieuses, a donc fait le choix de rejoindre la nouvelle croisade lancée par le président américain qui accuse le Nigeria de « tolérer les meurtres de chrétiens » par des « terroristes islamistes » - ce à quoi le gouvernement nigérian répond que le pays est le théâtre de nombreux conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction.



Cette prise de position de Nicki Minaj intervient alors que les parlementaires américains doivent décider, jeudi 20 novembre, si le Nigeria doit intégrer la liste des pays « particulièrement préoccupants » en termes de liberté religieuse (« Country of Particular Concern ») comme l'a demandé Donald Trump. Si tel devait le cas, des sanctions pourraient alors être prises contre des responsables nigérians.

