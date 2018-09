La succession de Mouhamad Mbodj plonge le Forum civil au bord du gouffre

La question du remplacement de Mouhamadou Mbodj décédé il y a de cela quelques temps plonge le Forum civil dans la tourmente. Source A qui donne l’information révèle que désormais, deux entités existent, tous se réclamant de cette structure de la société civile. Dans cette bataille rangée, on retrouve d’un côté Birahim Seck et Me Moussa Félix Sow et de l’autre ceux qu’on qualifie de «frondeurs».



Les deux structures concurrentes ont convoqué chacune une assemblée générale, l’une à Thiès et l’autre à Dakar. Mais reste à savoir laquelle des deux trouvera l’adhésion des membres de cette structure.