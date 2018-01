La tension monte encore entre le Soudan et l'Egypte

Le Soudan a fermé, la semaine dernière, sa frontière avec l'Erythrée et a annoncé l'état d'urgence dans deux de ses Etats de l'est et déployés des milliers de soldats dans cette zone. Khartoum accuse l'Erythrée, appuyée par l'Egypte, de vouloir intervenir sur son territoir et même de vouloir renverser le président Omar el-Béchir.

La crise s'installe

La crise s'installe et l'Egypte comme le Soudan cherchent activement à consolider leurs relations avec des alliés dans la corne de l'Afrique, comme ailleurs. La visite d'Issayas Afewerki, mardi dernier, au Caire s'inscrit dans ce climat de tension. Le président érythréen s'était rendu aux Emirats arabes unis seulement quelques jours auparavant. Les deux présidents ont souligné la profondeur de leurs relations « stratégiques ». Le Caire a également reçu le chef de la diplomatie tanzanienne et le président tanzanien lui-même est attendu pour bientôt.

Accord de défense avec Ankara

De son côté, Khartoum, a depéché la semaine dernière le chef de son armée en Ethiopie. Au coeur des discussions, la coordination militaire. Sujet récemment évoqué par les soudanais avec le Qatar et la Turquie durant une réunion militaire tripartite. Des sources officielles dévoilent que le Soudan se dirige bel et bien vers un accord de défense commun avec Ankara. Et l'Egypte se sent menacée par l'arrivée turque en mer Rouge.