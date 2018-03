La vague de froid fait des dizaines de morts en Europe

Moins 21 degrés en Croatie, moins 19 en Pologne, moins 12 dans l’est de la France. Appelée « L'ours de Sibérie » aux Pays-Bas, « La bête de l’Est » en Grande-Bretagne ou le « Moscou-Paris » en France, la vague de froid, exceptionnelle pour la saison, continue à sévir et à faire des victimes.



Au moins 50 personnes, principalement des sans-abri ont déjà perdu la vie depuis vendredi dernier. La Pologne, pourtant habituée aux hivers rigoureux, est le pays le plus touché avec 18 décès. Quatre sans domicile fixe ont péri en France, 6 en République tchèque, 5 en Lituanie.



Partout en Europe, le froid, la neige et le verglas provoquent aussi des perturbations majeures dans les transports. De nombreux vols ont été annulés par les compagnies aériennes en Grande-Bretagne et en Irlande, deux pays balayés par des tempêtes de neige sans précédent.



Dans la région de Montpellier, dans le sud de la France, de très fortes chutes de neige ont bloqué sur les routes des milliers de personnes. D’un bout à l’autre de l’Europe, de nombreuses écoles restent fermées y compris en Espagne et au Portugal, de même qu’en Albanie où beaucoup de villages sont isolés par la neige.



