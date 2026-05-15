Affaire de mœurs à Louga : L'étau se resserre autour de Ndiaga Seck

L'homme politique Matar Ndiaga Seck, dit Ndiaga Seck, est actuellement transféré vers le commissariat urbain de Linguère où il sera placé en garde à vue. Interpellé ce vendredi matin par la Division des investigations criminelles (DIC), le suspect de 51 ans fait face à une série de charges, à savoir « l'association de malfaiteurs, la mise en danger de la vie d'autrui, les actes contre nature, l'incitation à la débauche, la collecte illicite de données à caractère pornographique et la transmission volontaire du VIH/SIDA ».







Cette arrestation est survenue au moment où l'homme politique s'apprêtait à quitter le Sénégal pour effectuer le pèlerinage à La Mecque. Son vol était programmé ce vendredi à 16 heures, et malgré ses demandes répétées auprès des agents de la DIC pour obtenir une dérogation afin de ne pas manquer son voyage, raporte Seneweb, les forces de l'ordre ont acté son transfert immédiat vers Linguère.







La procédure découle de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par un juge d'instruction du tribunal de Louga. Cette interpellation marque un tournant dans une vaste affaire de mœurs et de santé publique dans le cadre de laquelle vingt-deux autres mis en cause ont déjà été arrêtés et conduits devant le parquet de Louga.

