La vidéo du fameux échange entre Macky et Erdogan : "Vous avez beaucoup d'enfants... 'Oui, et de petits-enfants aussi'"

A sa descente de l'avion à l'Aéroport international Blaise Diagne, le président turc a été très impressionné par la taille du gouvernement du Sénégal. Racept Tayep Erdogan n'a pu s'empêcher de railler son homologue sénéglais sur le nombre impressionnant de ses ministres.

Au moment de saluer le ministre de l’Agriculture Pape Abdoulaye Seck, Erdogan qui était certainement usé par le protocole l’obligeant à saluer tous les ministres sénégalais, a lancé cette question à Macky Sall : « Tu en as combien ? » « Ils sont trente-neuf », répond Macky, visiblement gêné par cette question, selon nos confrères de Dakar actu qui rapportent la conversation loufoque entre les deux chefs d’Etat.



​Et le commentaire du président turc qui suit la réponse de Macky Sall est encore beaucoup plus drôle. « Mach’Allah ! Tu as beaucoup d’enfants. Moi, j’en ai vingt », a glissé Erdogan. Macky d'enchaîner "Oui et de petits-enfants aussi